شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يسجل أغنيتين جديدتين من ألبومه القادم ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادر أبو الليف لتسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وتوزيع زووم، والثانية من كلمات سيد علي، وألحان مودى سعيد، وتوزيع مورو، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

من ناحية أخرى يشارك نادر أبوالليف حالياً فى عرض مسرحية "عربى منظرة"، مع الفنانة شمس ،طارق جلال، إيمي طلعت زكريا ‘الفنانة القديرة نادية شكري، أحمد الحلواني ،هاني حسن الاسمر والعرض من تأليف طارق رمضان ومن إخراج هشام عطوه.

يذكر أن آخر أعمال أبوالليف المسرحية كانت "كينج كونج" وتم عرضها على مسرح البالون وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة البلد الجديدة.شارك فى بطولتها بجانب أبوالليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.