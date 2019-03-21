هدية من 21 سنة.. سليمان عيد يحكي موقف مع الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لنجله عبد الرحمن وهو طفل صغير. وعلق سليمان عيد على الصورة: "العربية دي كانت هدية الأستاذ عادل إمام لأبني عبد الرحمن سنه ١٩٩٥، لما أتولد والصورة دي سنه ١٩٩٨ لعبد الرحمن وهوا بيزوق نفس العربية بأخته سلمي ولحد دلوقتي العربية موجودة وبنسلفها للجيران، فعلا هدية الغالي غالية وبتعيش ألف شكر يا زعيم". يُذكر أن الفنان سليمان عيد يشارك الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو" الذي يخوض به الزعيم سباق دراما رمضان، من إخراج رامي إمام.

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