الفنانة اللبنانية رولا شامية أصغر سناً بـ«لوك» جديد في سهرة رومانسية مع زوجها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية رولا شامية محبيها، وظهرت بـ«لوك» جديد خلال سهرة رومانسية جمعتها بزوجها رودي سعد على العشاء في أحد مطاعم منطقة جونيه.
رولا شاركت متابعيها بصورة من أجواء سهرتها، ظهرت فيها بين أحضان زوجها، متألقة بشعر أشقر طويل، وهي الطلّة التي اثارت اعجاب متابعيها، مؤكدين أنها بدت فيه أكثر جاذبية وحيوية وأصغر سناً.
يُذكر أن رولا شامية كانت قد فاجأت الجميع بإعلان زواجها مدنياً من رودي سعد في قبرص، يناير الماضي.
على الجانب المهني، بدأت رولا مسيرتها المهنية من خلال البرامج الكوميدية على شاشة قناة المستقبل اللبنانية مع عادل كرم، ونعيم حلاوي، ثم انطلقت في عالم التمثيل، وقدمت عدة مسلسلات درامية، ومن أبرز أعمالها؛ «خدنا بحلمك»، «أبو رياض مين قدو»، «نجوم عالطريق»، وغيرهم.
وعلى المستوى الشخصي، ارتبطت رولا بعلاقة عاطفية بـ«وديع» نجل النجم السوري جورج وسوف الأكبر، لكنها انتهت بالفشل، كما عاشت قصة حب مع الفنان أيمن القيسوني، ولم يُكتب لها النجاح، في الوقت الذي تم خطبتها فيه إلى اللبناني فراس عازار، إلا ان الخطبة لم تكلل بالزواج.
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