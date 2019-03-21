أمل عرفة تحتفل بعيد ميلادها في أجواء مبهجة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة بعيد ميلادها في أجواء مبهجة بمنزلها، بحضور ابنتيها «مريم وسلمى»، بالإضافة لشقيقتها، وعدد من صديقاتها.

أمل شاركت الفانز أجواء الحفل بصورة لافتة جمعتها بابنتيها، معلقة عليها: «انتو عيدي كل يوم شكرًا سلمى صبيتي ورفيقتي شكرًا مريم فرح هالقلب التعبان ...الله يفرحني فيكون وتحبو الخير وتحبو بعض اكتر واكتر ....فرحتوني بعيد ميلادي».

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وفي لقطات أخرى من السهرة، استعرضت أمل مائدة الحفل التي كانت عامرة بالأطعمة الشهية والحلوى، وارفقتها الممثلة التي اكملت عامها الـ49 بتعليق كتبت فيه: «حفلة على غفلة ما قدرت ارفض حق ولادي انو يحتفلو فيي ...مع اني ( خاااارج التغطية) اختي الحبيبة سمر.. جاراتي واخواتي لجين ونسرين»، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.

وبرسالة مؤثرة، عايدت أمل نفسها، معربة عن احساسها بهذا اليوم، حيث كتبت: «لم يضف هذا اليوم الى العالم شيئ ... ولم ينقص منه شيئا أيضا.... ما أبحث عنه كل عمري (وليييي) هو الخير أؤمن اننا خلقنا بدروب بعضنا لنساعد بدرس أو صفعة أو معلومة أو بقيمة اذا استطعت ان افعل هذا فأنا ممتنة لربي وإذا أذيت أعتذررررر بشدة وإذا تم إيذائي فسماحي مطلق لان قلبي مشغول بالخير (لست ملاكاً) لكني بشر أستطيع أن أنفض الغبار عن روحي قبل ان انام لاننا جميعاً لا نعلم اذا كنّا سنستيقظ أم لا!!!!!! أحب من يحبني . ومن لا يحبني احترم ان لديه أناس يحبونه ويحتاجونه... شكراً لكل من قرأ ... 18/03/2019 49 عاماً ولازلت غالباً أشعر بالشباب . أحب عمري وأحب هذا اليوم لانه يقودني اسرع إلى خالقي والحقيقة المطلقة التي لم اجدها الا في عيني بناتي حمى الله اولادكم جميعا وحمى تراب هذا البلد».

من ناحية أخرى، تنتظر أمل عرفة طرح فيلمها الجديد «عزف منفرد» في دور العرض السينمائي بدمشق يوم 21 مارس الجاري، والعمل من تأليف وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية، وتجسد فيه شخصية فتاة تعمل كسائقة تاكسي، وعازفة كمنجة.