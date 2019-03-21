المخرجة اللبنانية نادين لبكي تحتفل بعرض فيلمها « كفر ناحوم» في مصر بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بعرض فيلمها الجديد “كفر ناحوم” في مصر، مساء الثلاثاء 19 مارس، بسينما زاوية في شارع عماد الدين، حيث تبدأ الأربعاء عروض الفيلم في 12 شاشة بالقاهرة.

ونظمت العرض سينما زاوية، وحضرت الفنانة الكبيرة لبلبة، والفنانة التونسية هند صبري، والسينارست تامر حبيب، والموسيقار اللبناني خالد مزنر، والناقد انطوان خليفة، و مريان خوري، ومريم أبو عوف، ومها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا وابنه ياسين.

وتناقشت نادين مع الجمهور حول الفيلم بعد عرضه، وكان الفيلم قد ترشح للقائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

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والفيلم من إنتاج ART، MOOZ Films، بالتعاون مع Cedrus Invest Bank SAL، بالاشتراك مع Sunnyland Film Cyprus LTD member of Art Group، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والتوزيع في مصر AFD.

وفيلم “كفر ناحوم” يدور حول الرحلة التي يخوضها “زين”، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عُمره، في ضواحي بيروت والأحداث التي توصله إلى الهرب من ذويه المهمليّن ومقاضاته لهما لأنهما منحاه الحياة.

وفاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عرضه العالمي الأول، كما حصد 23 جائزة من أصل 25 مشاركة للفيلم في المهرجانات الدولية، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، لتحقق نادين لبكي إنجازًا مهمًا بكونها أول امرأة عربية تحصد ترشيحًا للأوسكار في هذه الفئة.