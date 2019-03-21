مراهنات على اسم مولود ميجان ماركل المنتظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت المراهنات والتكهنات حول جنس واسم الرضيع المنتظر ووزنه وموعد ومكان الولادة، لميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، وذلك مع اقتراب موعد ولادتها.

المراهنات على الاسم كثرت حيث تصدر اسم “أرثر” توقعات مؤسسة “ويليام هيل” للمراهنات، في حالة كان الرضيع صبيا، أما إذا كانت فتاة فإن كثيرين يتوقعون أن يختار دوق ودوقة “ساسكس” اسم الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري.

روبرت آدامز المتحدث باسم و”يليام هيل” قال: اسم ديانا مرشح بنسبة عشرة إلى واحد، ليست هناك مفاجآت.. لكن هناك توجها في الآونة الأخيرة لاسم فيكتوريا بنسبة عشرة إلى واحد أيضا لأن الناس يحبونه.

Advertisements

الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل، كانا قد أعلنا خلال أكتوبر الماضي، أنهما ينتظران ولادة طفلهما الأول في الربيع.. وكانت ميجان قد صرحت من قبل أنها وهاري لا يعلمان نوع الجنين.

رهانات مؤسسة “ويليام هيل” أظهرت أن معظم التكهنات تذهب إلى أنها فتاة، في حين تساوت التوقعات في حالة الصبي.. وقالت كيتي بيليس مديرة العلاقات الإعلامية في مؤسسة “بيتفير” للمراهنات: إن كثيرين يراهنون على أنها فتاة والاسم المفضل هو ديانا بنسبة خمسة إلى واحد.

كيتي أضافت، إن خيارا آخر للاسم هو أليس وهو اسم كانت التكهنات تشير إلى أنه كان اسما مطروحا عندما كانت كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام شقيق هاري، حامل العام الماضي، إلا أنها وضعت صبيا وأطلقا عليه اسم لويس.

بيليس قالت: يشعر المراهنون بأنه سيكون هناك أليس في العائلة المالكة يوما ما، ومن ثم نرى اهتماما كبيرا بهذا الاسم أيضا.