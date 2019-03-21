رئيسة وزراء نيوزيلندا تفتتح جلسة البرلمان بالقرآن الكريم وتحية الإسلام.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، جلسة البرلمان بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، تضامنا مع 50 شخصا ضحايا حادث إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

رئيسة وزراء نيوزيلندا بدأت كلمتها بإلقاء تحية الإسلام “السلام عليكم”، ووعدت بألا تلفظ أبدا اسم سفاح مسجدي مدينة كرايست تشيرش، مؤكدة أنه “سيخضع للقانون بحذافيره” في بلدها.

جاسيندا أرديرن، قالت: إن المشتبه بإطلاقه الرصاص سافر إلى مناطق شتى في العالم ولم يكن مقيما منذ فترة طويلة في نيوزيلندا.

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وأجريت مراسم دفن ستة من ضحايا إطلاق النار الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، في مدينة كرايست شيرش، وراح ضحيته 50 شخصا.. وحُملت الجثامين في نعوش مفتوحة على أكتاف المشيعين إلى داخل خيمة كبيرة في مقبرة “ميموريـال بارك” في كرايست شيرش، وبعد أداء صلاة الجنازة، نقلت الجثامين إلى قبور حُفرت حديثا.

السلطات النيوزيلندية، كانت قد وجهت تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت البالغ من العمر 28 عاما، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.