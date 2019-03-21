التجسس على هاتف زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض هاتف سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهاتف نجلها يائير، للاختراق من اجل التجسس على مكالمات بنيامين نتنياهو.
شبكة “روسيا اليوم” نقلت عن صحيفة “إندبندنت عربية” أن الاختراق وقع قبل عدة أشهر، وبعد كشفه من قبل الإسرائيليين تم سد الثغرة والتعتيم على الأمر، الذي شكل فضيحة مدوية للأمن السبراني الإسرائيلي.
الصحيفة أضافت إنه لم يعرف بعد ما هي المعلومات التي تم الحصول عليها بعد التنصت، وإذا كان المخترقون سيعترفون به، فيما تلتزم إسرائيل الصمت.
الكشف عن الواقعة جاء بعد الإعلان عن اختراق إيران هاتف بيني غانتس رئيس الأركان السابق والمرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل، وقالت مصادر إن اختراق هاتف بيني غانتس تم قبل سنوات لكن الكشف عنه الآن جاء بسبب الانتخابات الإسرائيلية.
رئيس الموساد السابق تمير باردو، كان قد أوضح أن قضية الكشف والتسريب عن اختراق هاتف غانتس هو بمثابة عملية تخريبية خلال الانتخابات.. وأنه في حال الكشف عن خرق معاد لهاتف مسئول كبير فهناك حاجة أمنية لكتمان ذلك، والمصلحة الأمنية تكون بالتعتيم لأن النشر قد يضر بإسرائيل أمنيا.
كما شدد على أنه من الصعب معرفة من يهاجم الهواتف أو الحواسب، وأن التعقب صعب جدا في مثل هذه الحالات.
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