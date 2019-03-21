مصري تشاجر مع زوجته فقتل عائلته بالكامل.. تفاصيل مأساوية .. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتكب مصري “مدمن للمخدرات” مذبحة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حيث أطلق النار على أسرته، ثم خرج إلى الشارع وأطلق النار على المارة.

قوات الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث، وحال قيامها بضبط الجاني، أطلق أعيرة نارية تجاههم، فبادلته ذلك؛ ما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابط وأمين شرطة، وضُبِطَ السلاح الآلي وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.

التحريات كشفت أن الجاني يدعى “محمود. م. س” 36 سنة، يمتلك مخزن مواسير بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج على أثرها من المخزن، وبحوزته سلاح آلى مطلقاً الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا حول الحادث، موضحة أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بإطلاق شخص أعيرة نارية تجاه عدد من المواطنين بالقرب من “كوبري الصفيرة” بدائرة المركز، حيث نتج عن ذلك وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.

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مصدر أمني قال وفقا لوسائل إعلام مصرية: إن عدد القتلى ارتفع إلى 5 حالات بالإضافة إلى المتهم.. وإن ربة منزل تدعى نعمة عبد الجواد عبد الغفار ، تبلغ من العمر 40 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني متأثرة بإصابتها بطلق في البطن.

المشاجرة بدأت بين الجاني زوجته، داخل منزلهما فقرر الانتقام بطريقته، دخل غرفته وأحضر سلاحه “بندقية آلية”، ما جعل زوجته تهرول بالفرار من أمامه، خرج من منزله وفي يده السلاح فقابل جاره “محمود”، 40 سنة، ووجه له عدة طلقات أردته قتيلًا.. وعلى صوت الطلقات خرجت زوجة المجني عليه “نعمة ع.”، 40 سنة، تصرخ بأعلى صوتها بعدما رأت زوجها ملقى على الأرض جثة هامدة، قائلة: “قتلت جوزي”، فأطلق عليها المتهم وابلًا من الأعيرة النارية، فوقعت بجوار جثة زوجها غارقة في دمائها، ما جعل طفلهما يوسف، 15 سنة، يهرول نحو والديه ليفتح المتهم عليه النار، ويتلقى طلقة في ذراعه وأخرى في خصيته.

أهالي المنطقة عندما سمعوا صوت صراخ يستغيث بهم هرعوا إلى المكان، لكنهم تراجعوا فور وصولهم، بعدما رأوا “محمود” يحمل سلاحًا ويطلق النار على من يشاهده.

أحد أهالي المنطقة تواصل مع قوات الأمن، لإبلاغهم عن الواقعة، على ووصلت قوة أمنية وفور وصولهم فتح المتهم النار عليهم، فأصيبب الضابط بثلاث طلقات نارية في البطن والقدم، بينما أصيب أمين شرطة علي صلاح بطلقة في القدم، ما جعل القوة تطلب دعمًا للسيطرة على المتهم، فانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتعاملت مع المتهم ما أسفر عن مقتله.