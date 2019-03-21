عبير الشرقاوي عن علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني: شو إعلامي لرجل 58 سنة وامرأة 30

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، احتفال الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني وبثه حفل الافتتاح عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

عبير الشرقاوي قالت في تدوينة لها: «ما الهدف من وراء نشر هذا الفيديو لايف.. عمرو ممكن يحتفل بعيد ميلاد دينا وسط اللوكيشن منغير ما يعمل شير على السوشيال ميديا».

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وأضافت: «الموضوع مش حب الموضوع فيه شو إعلامي و حب شهرة و كأنه بيقول لها يالا شويه شهرة و الناس تتكلم علينا و على حبنا مانا عندي 58 سنة و متجوز واحدة عندها 30 أو 33 يلا نعمل زى ممثلين هوليوود علشان نباه سبور و مودرن و كول مش مصدقاكوا».

وكان الفنان عمرو دياب، قد حرص على الاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربيني، في كواليس مسلسلها الجديد “زي الشمس”، وأحضر قالب تورتة كبير مطبوع عليه صورتيهما.

مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.