تكريم أمينة خليل في جامعة جنوب الوادي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كرمت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، عدد من الفنانين خلال فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة، وضمن الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا لتكريم نجوم الفن المشاركين في فعاليات المهرجان.
ومن النجوم الذين تم تكريمهم الفنانة أمينة خليل، والممثلة والمخرجة عزة الحسيني، وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة الذين حرصوا على التواجد لحضور هذا اللقاء الفني.
أمينة خليل، قالت في كلمتها خلال التكريم، إنها واجهت تحد كبير في بداية حياتها حتى تخوض تجربة التمثيل، إذ كانت أسرتها ترغب في أن تصبح طبيبة أو مهندسة أو معلمة، لكن عشقها للتمثيل جعلها تحرص علي العمل في المجال الفني.
فبما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عقب تكريمها، عن نيتها دعم النشاط الفني بالجامعة شهريا وعلى مدار العام، وذلك إشباعا للعطش الفني لدى طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي.
وخلال عرض فيلم تسجيلي قصير لعدد من أعمال أمينة خليل، تأثرت كثيرا بالموقف وسعدت بما أعده لها الطلبة من مشاهد ونال تصفيقًا حارًا من الحضور.
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