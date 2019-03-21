إطلالة تثير التساؤلات عن حمل ريهام حجاج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نسرين إمام، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لها برفقة الفنانة ريهام حجاج وعدد من صديقاتها في إحدى السهرات الخاصة.

ريهام حجاج، ظهرت في الصور ببطن منتفخ، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة حملها وأكد البعض أنها ربما تكون في شهور حملها الأولى.

وكانت ريهام، قد أعلنت أن سبب عدم احتفالها بزفافها على رجل الأعمال محمد حلاوة، هو انشغالها بتصوير مسلسل «كارمن»، والذي عرض مؤخرًا لها.

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كما أكدت أنها ستحتفل بزواجها بحفل كبير تدعوا فيه كل النجوم، بعد انتهاء عرض المسلسل.

محمد حلاوة هو طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ووالد أبنائها ياسمين وسيف، وأعلنت ياسمين نهاية العام الماضي أنها انفصلت عنه دون ذكر اسباب لذلك.

ريهام حجاج أعلنت ارتباطها بحلاوة فور انفصاله عن ياسمين مما جعل الجمهور يتهمها بخطف زوج ياسمين ولكنها ردت وقالت إنها لم تخطفه وأن ياسمين انفصلت عن زوجها 3 مرات متتالية ولا أمل لعودتهما.

الفنانة المصرية قدمت هذا العام أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل «كارمن»، والذي ينتجه زوجها ويشارك ببطولته محمد كيلاني، عمر الشناوي، ولاء الشريف.