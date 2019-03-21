تكريم سلوى عثمان ودينا عبدالله وهند عاكف احتفالا بيوم المرأه وعيد الأم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرمت إدارة المهرجان الدولي لكافادا الفرنسية كل من الفنانة المصرية دينا عبدالله، والفنانة سلوى عثمان، والفنان هند عاكف، والفنان أحمد فرحات وزوجته، وذلك بمناسبة يوم المرأه المصرية وعيد الأم .

وكانت شركة كافادا الفرنسية قد أقامت هذا المهرجان لأول مره في مصر بهذه المناسبة، وبحضور أيضا ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والتي تدعى “جينا”.

ويقام هذا المهرجان احتفالا بشهر المرأه وتقديرا واعترافا بفضل المرأه فى كل زمان ومكان، حيث تهتم شركة كافادا الفرنسية بكل ما يخص المرأه اجتماعيا وجماليا، وتعتبر جمال وأناقة المرأة مسئوليتهم وهو الشغل الشاغل لشركة كافادا الفرنسية.