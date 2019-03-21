تكريم محمد صبحي وإلهام شاهين فى منظمة الضمير العالمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور مينا يوحنا احتفالية بمناسبة عيد الأم، وتم تكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن.

بدأ الحفل بعرض فيلم “جحود قلب”، بطولة النجمة سميرة عبدالعزيز، والفنان عبدالسلام الدهشان، والمطرب مجد القاسم

وبعد عرض الفيلم تم تكريم النجوم من بينهم النجم محمد صبحي، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، والفنانة إلهام شاهين، وعبدالسلام الدهشان، وأحمد شاكر سفير المنظمة، والمخرج أشرف فايق، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة أمل رزق، ومنتج الفيلم إيهاب سعيد، والمخرج حاتم أحمد.

كما تم تكريم المخرج محمود عصام الدين، والدكتور سناجق ابراهيم، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، والمستشار علي فؤاد مستشار مجلس الوزراء، والدكتورة سهير عثمان وكيل وزارة الثقافة، واللواء محمود ضياء، وغيرهم من الحضور وذالك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا.