ندوة تكريم محمد صبحي ضيف شرف الدورة الثامنة لمهرجان الاقصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنان محمد صبحي كضيف شرف للدورة الثامنة التي تقام حاليا وتستمر حتى 21 مارس الجاري.

ومنح السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، الفنان محمد صبحي، درع مهرجان “الأقصر للسينما الإفريقية”، بالإضافة إلى عرض فيلمه ” هنا القاهرة “

وعقب التكريم؛ عقدت إدارة المهرجان ندوة حول الكوميديا في السينما، واحتفاءً بالفيلم الكوميدي، بحضور الفنان محمد صبحي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ود. خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، الذى أدار الندوة وتحدث عن الكوميديا وصناع البهجة ومنهم الفنان محمد صبحى والمخرج عمر عبدالعزيز.

ودارت حلقة نقاشية حول الكوميديا وحالها الآن، وبدأ المخرج عمر عبدالعزيز الحديث بقوله: “هناك فرق بين الأفلام المضحكة وبين الكوميديا، فمن الممكن أن ترى فيلم مضحك ولكن تنساه بمجرد الخروج منه ولكن الكوميديا تظل باقية وعالقة فى ذهنك، وأرجو أن تعود الكوميديا من جديد، وهناك فنانين مميزين في الكوميديا مثل أحمد حلمي، وهناك أيضا مخرجين ذو رؤية، وفي رأيي إن الكوميديا لا يمكن أن تتم فى حالة ارتباك وعندما يعم الاستقرار يأتى الضحك خاصة، وأن الشعب المصري هو بطبيعته يحب الكوميديا ومن الصعب على أي شخص أن يقدم فيلما كوميديا للمصريين”.

وتحدث محمد صبحي عن عمله مع عمر عبدالعزيز، قائلا: “بداية ذلك كانت بعد صداقتهم القوية ولم نعمل مع بعض ولكن ذهبت إليه وطلبت منه أن نعمل سويا، وقلت له إنقذني لكي نقدم عملا ذو رؤية ووجهة نظر وقدمنا سويا فيلم هنا القاهرة واختتمه بجملة الخروج من القاهرة وكان هذا نظرة وصرخة مستقبلية”.

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وأضاف: “اسمحوا لي أن أختلف مع عمر عبدالعزيز فى مفهوم الكوميديا لأنه كلما ساءت الأوضاع خرجت الكوميديا، وبالفعل من منتهى التراجيديا والدراما ينفجر الضحك، وأكبر دليل على ذلك بفيلم هنا القاهرة خرجت الكوميديا من منتهى المعاناة للزوجين فى زحام القاهرة”.

وتابع: “أننا نقولب ما نقدمه للمشاهد وأرى أن العلم والإبداع لا شاطيء لهما، ويحتاج ممارسة وسباحة، ونحتاج لذلك والمزيد من البحث تحتى لا نقع فى الفشل”.

وتدخل خالد عبدالجليل الذى يدير الندوة وتوجه بسؤال إلى الفنان محمد صبحى، قائلا: “لماذا اخترت الكوميديا السوداء والسخرية فى أعمالك؟”، فأجاب صبحي: “هذا هو خبث الفنان ، وهناك فرق بين السخرية التى تضحك فقط وبين السخرية التى تضيف إليك وتفكر ثواني ثم تضحك، وأنصح الممثلين لدي في المسرح بأن السخرية هى أقصر طريق للانتقاد، ولا تجعل المسرحية تخرج من عقلك بمجرد خروجك ولكن تخرج بطاقة أو بفعل إيجابي”.

وتدخل خالد عبدالجليل بسؤال عن السر وراء عدم وجود كوميديا الآن، فأجاب المخرج عمر عبدالعزيز: “لأن الكوميديا تحتاج إلى راحة وتعقل حتى تكتبها وهذا سببه للأسف استهلاك وقت الكتاب فى الدراما التليفزيونية وهناك بعض الكتاب يضطروا للكتابة على الهواء”

واختتم عمر عبدالعزيز الندوة بتمنيه العمل مرة أخرى مع محمد صبحي صديقه، قائلا: “عندما أرى صبحي يعطيني طاقة إيجابية وأشعر أنني أريد العمل”.