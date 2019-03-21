شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موسم واحد..نيتفلكس تلغى مسلسل " The Innocents" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل الدراما الخارقة "The Innocents"، بعد موسم واحد فقط، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

المسلسل تدور قصته حول قصة حب خارقة للطبيعة في سن المراهقة، والتي تدور حول مراهقين، هاري وجون، الذين يهربون من عائلتهم القمعية ليكونوا معا، وبعد ذلك تواجههم رحلة اكتشاف الذات، بسبب الأسرار التي يحفظها آباؤهم، والتي تختبر حبهم، والتي تنتهي في نهاية المطاف هداياهم الاستثنائية التي تطلق العنان لقوى قوية، عازمة على تقسيمها إلى الأبد.

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المسلسل من بطولة Sorcha Groundsel، وبيرسل أسكوت، وجي بيرس، ويوهانس هاوكور جوهنيسون، ولورا بيرن، وسام هازدين، ونادين مارشال، والمؤلفون سيمون دوريك،وهانيا إلكينجتون.