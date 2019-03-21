شكرا لقرائتكم خبر عن "شبع أمك منك وأشبع منها".. هكذا نصحت مى كساب جمهورها فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات فراق صعبة تعيشها الفنانة مى كساب، حيث تذكرت وفاة والدتها فى عيد الأم، ونصحت جمهورها بالاقتراب من أمهاتهم، خوفًا من الندم بعد ذلك.

وقالت مى كساب: "الله يرحمك يا أمى يا طعم الحياة شبع أمك منك وأشبع منها عشان هيجى يوم وتتمنى لحظة تبقى تحت رجليها يا رب خلينى لولادى عشان ما يبقوش زيى وفرحنى بيهم وأشيل ولادهم وأبقى جنبهم وأشيل عنهم".



مى كساب

وتنتظر المطربة مى كساب طرح ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا لسه هنا" خلال أيام قليلة وهو الألبوم التى تراهن عليه بقوة خلال مشوارها الغنائى لأنه يقدمها بشكل مختلف، ويشمل عددًا من الأغانى التى تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية.