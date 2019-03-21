شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انتخابات الممثلين..تعرف على البرنامج الانتخابى لـ نهال عنبر وإيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، والتى تجرى لإختيار النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة من بين الفنانين المرشحين، وذلك داخل نادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم.

وقالت الفنانة نهال عنبر لـ"الخليج 365"، إن زملائها من الوسط الفنى طلبوا منها الترشح للانتخابات بعد مساعدتها لهم حتى وهى خارج النقابة، وخصوصا في وقت المرض ورعايتها لهم حتى الشفاء، وأصروا على ترشحها -بحسب تصريحها -حتى استطيع من خلال صلاحياتي بالمجلس في خدمة مزيد من الزملاء أعضاء النقابة .

وأشارت إلى أن برنامجها الإنتخابى، يعتمد أساسا على الصحة والعلاج، عن طريق عمل توسعات فى المستشفيات الخاصة التي تعالج الفنانين، وتوفير إمكانية زيادة الميزانية الخاصة بالمرضى، توفير الأدوية والعلاج, بالإضافة إلى متابعة التأمين الصحى الخاص بأعضاء النقابة، مؤكدة أنها ستحاول بقدر الإمكان توفير كل السبل فى مساعدة زملائى فى شتى قطاعات النقابة وبالأصخ فى الصحة والعلاج.

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وقال الفنان إيهاب فهمى، أنه على مدار العامين السابقين قام مجلس ادارة النقابة بمجهودات كبيرة وهو الذى سيستمر فيها فى برنامجه الإنتخابى وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حل أزمة الدراما، توفير فرص عمل للشباب عن طريق مسارح الدولة، الإهتمام بمنظومة العلاج لأنها أهم منظومة يجب الإهتمام بها، تسليم الوحدات السكنية للأعضاء، افتتاح دار المسنين، السيطرة على التصاريح بحيث منحها لمن يستحق فقط.

يذكر أن الإنتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية تجرى يوم الجمعة الموافق 22 مارس، وذلك لاختيار النقيب، و6 من مجلس إدارة النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمى وسامى مغاورى وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيونى، بينما قرر عدد من الفنانين الترشح وهم الفنانة نهال عنبر، والفنانة نجلاء شعير، والفنان محسن صبري، الفنان الشاب محمد نبيل منيب، والفنان سامي نوار، الفنانة سميحة عبدالهادي.