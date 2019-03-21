المركز الكاثوليكي يكرم نجوم الفن والغناء في احتفالية "يوم العطاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقام المركز الكاثوليكي للسينما، أمس الأربعاء، احتفالية بعنوان "يوم العطاء"، بحضور نخبة من النجوم المصريين والعرب على رأسهم الأب بطرس دانيا، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، الفنان عبدالله مشرف، الفنانة عايدة كامل، الفنانة سحر رامي، والفنانة سميرة سعيد، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، وذلك داخل قاعة النيل بالمركز الكاثوليكي بمنطقة وسط البلد.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورًا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأظهرت خلالها عدد من المكرمين والتي حرصت على التقاط صوراً تذكارية معهم، كما أظهرت الفيديو عددًا من التكريمات منها تكريم الفنانة القديرة عايدة كامل، والفنانة هالة صدقي، والفنانة سميرة سعيد.

ويحرص المركز الكاثوليكي على إقامة احتفاليات سنوية يُكرم خلالها نخبة من أبرز وألمع نجوم الدراما والسينما التليفزيونية، كما يقوم بعدد من المناسبات الاجتماعية والتي يتوافد عليها المئات من الفنانين والإعلاميين.