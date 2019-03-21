محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، الأربعاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنان عبد الغني النجدي، وماجدة الرومي تُغني في أبريل من أجل القرى الأكثر فقرًا في الصعيد، ونجل ليلى مراد يصرح بشأن أنور وجدي، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرةالفنية| نجل ليلى مراد: لا أحب أنور وجدي وأول ظهور لدينا بعد العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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