أصالة مع زوجها ورانيا يوسف بإطلالة جريئة.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد داوود وعلا رشدي

نشر الفنان أحمد داوود، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي، من تصوير الفنان أحمد السعدني.

لقاء الخميسي بالروب

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي الروب، بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

شمس بفستان أنيق

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود قصير، ارتدته في آخر حفلاتها الغنائية.

رانيا يوسف بفستان مثير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان ضيق مثير.

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قمر مع مايك تايسون

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع نجم الملاكمة الأمريكي مايك تايسون.

أصالة وطارق العريان

نشر المخرج طارق العريان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

نرمين ماهر وصورة جديدة

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نوال الزغبي عشرينية

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة عشرينية.

سيلفي ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.

إيمي سالم بشعر كيرلي

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بشعر كيرلي وملابس مميزة.