طرحت المطربة أمل حجازى، فيديو كليب أغنية "بكره يكبروا" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بمناسبة عيد الأم . الأم . يذكر أن المطربة أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغانى والأناشيد الدينية مثل "حجابك تاج" ويوم مولدك يا محمد"، "ياسيدة النساء يا مريم"، "السلام عليك يا سيد الخلق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمل حجازي تطرح " بكرة يكبروا"بمناسبة عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.