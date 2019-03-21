المركز الكاثوليكي للسينما يكرم وزيرة الهجرة في يوم العطاء

كرم المركز الكاثوليكي للسينما السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال احتفاله شهر مارس من كل عام بيوم العطاء والتي يكرم فيها المركز عددا من رموز الفن، والإعلام، والمجتمع.
ولظروف سفر السفيرة نبيلة مكرم إلى نيوزيلندا لتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء المصريين الذين استشهدوا بحادث المسجدين والاطمئنان على المصابين، تسلمت التكريم نيابة عنها مها سالم مستشارة الوزيرة للاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة.
بطرس دانيال على التكريم وعلى جهده وعطائه الكبير وتكريمه أيضا للعطاء.
وألقت مها سالم كلمة نيابة عن وزيرة الهجرة قائلة: أنقل شكر السفيرة نبيلة مكرم المركز الكاثوليكي والأب
وأضافت وزيرة الهجرة في كلمتها أنها تكن كل التقدير للدور الكبير الذي يلعبه المركز الكاثوليكي في ترسيخ مفهوم العطاء كأحد أهم القيم الإنسانية وتوسيع قاعدة التكريم لتشمل رموز العمل العام في كافة المجالات دون تمييز.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ما منعها من حضور احتفالية اليوم هو لسفرها لنيوزيلندا لمواساة أهالي الشهداء والاطمئنان على المصابين بحادث المسجدين وهذا
وخلال الاحتفالية قال الأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن توقيت احتفالية يوم العطاء تم اختيارها لتتزامن مع عيد الأم، المصدر الأول للعطاء، وقد اقتصرت في أول عامين على السيدات فقط من رموز الفن والإعلام، لكننا وجدنا أن اقتصار التكريم عليهن به ظلم كبير، لأن هناك كثيرا من الرجال في كافة المجالات كان لهم فضل كبير في رفعة المجتمع، وبعد ثورة 25 يناير أصبح تكريم الشهداء تقليدا رسميا للمركز في هذا اليوم.
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