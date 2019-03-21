الإسماعيلية السينمائى يكشف "بوستر" دورته الـ ٢١

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ، عن بوستر دورته الـ ٢١ والمقرر إقامتها خلال الفترة من من ١٠ إلى ١٦ أبريل المقبل برئاسة الناقد عصام زكريا.
وحرصت إدارة المهرجان أن يتم التركيز علي محافظة الإسماعيلية بشكلعام في هذه الدورة وظهر ذلك بصورة واضحه من خلال قناة السويس، كما تم التعبير عن التوجه نحو القارة السمراء في عام مصر أفريقيا بالملامح المصرية - الأفريقية الظاهرة في
البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي و من المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة في مؤتمر صحفي بداية أبريل المقبل.
يذكر أن مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.
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