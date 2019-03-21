رامي جمال يطرح " دايما بخير" احتفالا بـ عيد الأم

يطرح المطرب رامى جمال، أغنية جديدة بعنوان "دايمًا بخير"، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك احتفالًا بمناسبة عيد الأم، والأغنية من كلمات محمد شرشر، وألحان وتوزيع خالد عز.

ويعمل حاليا "رامى"، على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال العام

المقبل، حيث انتهى حتى الآن من تسجيل ما يقرب من 3 أغنيات، ويعقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين لاختيار باقى أغنيات الألبوم.

يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال كان بعنوان "ليالينا"، وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المبيعات لفترات طويلة، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.