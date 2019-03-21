كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور يحتفل بنجاح "وديع البساطي" في "أهو ده اللي صار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق دور "وديع البساطي"، الذي جسده الفنان الشاب علي الطيب، ضمن أحداث مسلسل "أهو ده اللي صار"، نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع الفنان الشاب لفت أنظار الجمهور والنقاد، بأداء مؤثر وسط كوكبة من النجوم، جعلت من رواد مواقع التواصل يحتفون بهذه الشخصية.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "أنا بقيت أتفرج عشان البساطي"، "عالمي وعامل دور عمرك"، "أول مرة أشوفك بتمثل بجد، إنت فنان وجميل جدا، وكل مشهد أشوفه أنبهر بيك"، "إنت مبدع جدا".

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وعلق "الطيب" عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلا: "أنا مش عارف أقول إيه بعد كم الكلام اللي حقيقي من أجمل ما قرأت بدون أي مجاملة، ده بالنسبه لي مش رد فعل دي ردود أفعال وكلام كبير".

وتابع: " يارب أكون عند حسن الظن، وأقدر أقدم الأحسن لأني هكون بكل صراحة طماع في إني أشوف ردود الأفعال دي والإعجاب ده، ومش عيب يكون الفنان طماع".

واختتم حديثه: "شكراً جداً على كل كلمة كتبتيها في حقي، ربنا يسعدك و يسعدكم كلكم و يفرحكم دايما زي ما فرحتوني بآرائكم".

مسلسل "أهو ده اللي صار" بطولة أحمد داوود، محمد فراج، روبي، سوسن بدر، علي الطيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.