كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:59 صباحاً - استضاف الإعلامي حمد العلي الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضمن برنامجه حمد شو في حلقة مميزة تضمنت الكثير من الأموؤ الشيقة والتفاصيل الخاص التي لفتت انتباه متابعيها. فتتحت الفنانة نادين نجيم حلقتها لبرنامج حمد شو بارتدائها العباءة الكويتية المذهبة ورقصها على انغام فرقة فلوكلورية كويتية الرقص السامري استقبلها فيها جمهورها على مسرح البرنامج. رقص نادين نجيم العفوي في برنامج حمد شو بالعباءة المطرزة والمذهبة نال إعجاب متابعيها على صفحات السوشيال ميديا وحصد المقطع الكثير من المشاهدات العالية خاصة أنها وجدت صعوبة في ارتداء العباءة ورقصت بطريقة أضحكت الجمهور كثيراً. تألقت الفنانة نادين نجيم بفستان ضيق برّاق باللون الأخضر اللامع ذو شق في أحد جانبي الفستان ومكياج ترابي يليق بفستانها بطريقة الكونتورينج بانامل خبيرة التجميل حنان نجادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نادين نسيب نجيم ترقص بالعباءة الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.