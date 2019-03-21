شاهدوا.. شمس تهاجم منتقديها باستفزاز بعد ظهورها بحذاء من الذهب

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:59 صباحاً - مرة جديدة، لم تتمكن الفنانة شمس الكويتية من البقاء صامتة إزاء الانتقادات القاسية التي تتعرض لها بسبب اطلالاتها الجريئة والتي كان آخرها ارتجائها لفستان أسود قصير مع حذاء عال من الذهب والأحجار الملونة.

وبعد الهجوم الذي شنه البعض على اطلالتها واصفين ما تقوم به بـ”قلة الاحترام”، وبأنها تستغل رزق الله بطريقة خاطئة، ردت على هؤلاء من خلال صورة لها نشرتها عبر تطبيق “انستغرام” وعلقت عليها بطريقة مستفزة قالت فيها: “ساعات لما بشوف عقليات بعض الناس ‬‫بتمنى اطلع عقلي وابوسه وأرجعه مكانه”.

تقصدت الفنانة الكويتية إهانة منتقديها، والتقليل من قدراتهم الفكرية بسبب تعليقاتهم على إطلالتها، لا سيما وانها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها للانتقاد إذ سبق أن شن ضدها هجوماً نارياً بسبب فستانها الفضي القصير جداً وقبلها بسبب ظهورها في كليب أغنيتها “ابن الـ” بقميص النوم.