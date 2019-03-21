كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:59 صباحاً - طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وذلك بمناسبة عيد الأم. ونشرت أمل حجازي الكليب عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: “الأم…وجودها حياة دعواتها نجاة رضاها جنة كل عام وجميع الامهات بألف خير والله يرحم من هم في السماء”.



يُذكر أن أمل حجازي بعد إرتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغاني والأناشيد الدينية، مثل “حجابك تاجك” و”يوم مولدك يا محمد”، “يا سيدة النساء يا مريم”، “السلام عليك يا سيد الخلق”، وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأم.. شاهدوا أمل حجازي تطرح كليب “بكره يكبروا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.