جرجس جبارة: شخصيتي ستكون مُفاجِئةً للجمهور في "مسافة أمان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ الفنانُ السوري جرجس جبارة عن ملامح شخصيته في مسلسل "مسافة أمان"، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة إيمار الشام.
وأوضح جبارة لـ"فوشيا" أثناء لقائه في كواليس تصوير العمل أنه يُؤدي شخصية "مراد" وهو مُدرّس موسيقي يحب كل ما هو قديم، ويعمل على تدريس الموسيقى للطلاب في منزله، ويعيش مع ابنته ويمنحها القسم الأكبر من حياته واهتماماته.
وأضاف الفنانُ السوري بأن الشخصية تراجيدية بعيدة عن الكوميديا، لافتًا إلى قيامهم بعمل تغييرات في شكله بحيث تتناسب مع عمر الشخصية التي يُقدّمها.
وأعرب جرجس جبارة عن سعادته بالعمل في شخصيةٍ بعيدةٍ عن الكوميديا بمساحة كبيرة، مُؤكدًا أنّ المشاهدين سيتفاجؤون بطبيعة الشخصية وما تحمله من أفكار مُختلفة، خاصةً في قُربها وحضورها بين الناس.
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