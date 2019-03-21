شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش مشاكل.. جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين فى مرمى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصنع بعض المواقع قصصا ملفقة وكاذبة باسم أهم وأشهر نجوم هوليوود بهدف كسب المزيد من القراء، فتنتشر الشائعة وتثير الكثير من الجدل ، وكان آخر ضحايا الشائعات نجم هوليوود جورج كلونى.

وانتشرت مؤخرا شائعة تؤكد أن جورج كلوني وأمل علم الدين يحاولان اصطناع " السعادة " و الظهور وهما يضحكان وذلك لكي يخفيا وجود مشاكل زوجية بينهما.

ونشر موقع " جوسيب كوب " تقريرا يؤكد أن الزوجين لا يزالان في حالة حب ويحافظان على حياة مستقرة وهادئة ولا مجال للانفصال او الطلاق مثلما يتردد، وذلك بعد تواصل الموقع مع أحد المقربين للنجمين .

وكان مصدر نشر الشائعة هو موقع " RadarOnline " الذي نشر تقرير يؤكد وجود مشاكل كبيرة بين الزوجين حتي تطور الأمر و أصبح كل منهما ينام في غرف نوم منفصلة.













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