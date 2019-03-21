شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سميرة سعيد وهالة صدقى ومنى عبد الغنى فى المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مساء اليوم، إحتفالية المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال والتى تحمل عنوان "يوم العطاء" للعام الحادى عشر، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأم، وذلك داخل قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكى بوسط البلد.

وكرم الأب بطرس دانيال وشاركه فى تسليم الجوائز الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع الذى لهم دور بناء ومؤثر فى المجتمع المصرى، منهم، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتى اعتذرت عن الحضور نظرا لسفرها الي نيوزيلندا للاطمئنان على المصريين المصابين بحادث المسجدين وتسلمت مها سالم مستشارة الوزيرة التكريم بدلا منها، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والناقدة ماجدة موريس، والكاتب عادل نعمان، دكتورة رانيا علوان بطلة السباحة، الشهيد مصطفى عبيد.

كما كرم الأب بطرس دانيال عدد من نجوم الفن منهم، الديفا سميرة سعيد، الفنانة هالة صدقى، الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، الفنانة عايدة كامل، الفنانة سحر رامى، الفنان عبد الله مشرف، الفنانة فاطمة عيد، الفنان محمود الحدينى، المخرج سمير العصفورى، الشاعر شوقى حجاب، الفنان الاستعراضى حسن عفيفى.

Advertisements

وأهدت الفنانة هالة صدقى لشهداء نيوزيلندا وجميع ضحايا التعصب الدينى، وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم خاصة انه من المركز الكاثوليكي.

وأعربت الفنانة مني عبد الغني عن سعادتها بتكريم المركز الكاثوليكى للسينما فى يوم العطاء، مشيرة إلى أهمية الفن لأنى أعتقد بأنه كالامن القومي الذي يحمي البشر وعقولهم من الارهاب.

واختتم فعاليات الحفل بتكريم المطربة فاطمة عيد التى أطلقت الزغاريد تعبيرا منها على سعادتها بالتكريم، وقدمت بعض أغنياتها الشهيرة وسط تصفيق الحضور.