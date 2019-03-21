عقب التعادل.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد فيها على سؤال أحد متابعيه حول تعليقه عن تعادل الزمالك.

وكتب الحلفاوي: "بكده.. صار لقاء القمة المقبل هو اللقاء الحاسم بنسبة 80%.. وإن تعادلا سيتأجل الحسم إلى لقائهما الثاني، فيه ناس كانت بتتريق لما كنا بنقول الدوري في الملعب".

يُذكر أن نادي الزمالك تعادل مع نادي المقاولين العرب في الدوري المصري 2-2، ويلتقى النادي الأهلي مع نادي الزمالك 30 مارس الجاري.

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