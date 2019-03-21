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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد فيها على سؤال أحد متابعيه حول تعليقه عن تعادل الزمالك.
وكتب الحلفاوي: "بكده.. صار لقاء القمة المقبل هو اللقاء الحاسم بنسبة 80%.. وإن تعادلا سيتأجل الحسم إلى لقائهما الثاني، فيه ناس كانت بتتريق لما كنا بنقول الدوري في الملعب".
يُذكر أن نادي الزمالك تعادل مع نادي المقاولين العرب في الدوري المصري 2-2، ويلتقى النادي الأهلي مع نادي الزمالك 30 مارس الجاري.
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كانت هذه تفاصيل خبر عقب التعادل.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجمهور الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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