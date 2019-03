قبل طرحه بدور العرض المصرية.. كل ما تريد معرفته عن فيلم الرعب "Us"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تطرح شركة "Universal" أحدث انتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم الرعب والإثارة "Us" للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، جوردان بيلي، والذي يمثل عودته منذ نجاح أخر أعماله السينمائية "Get Out" عام 2017، والذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته كأفضل نص سيناريو أصلي.

والفيلم يمثل تحدياً جديداً من نوعه لمخرج الفيلم، حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول عائلة تستمتع بوقتها بأحد الأماكن الساحلية، لتكتشف بوجود عائلة تشبههم في الشكل تحاول التخلص منهم، ويشارك ببطولة الفيلم كلاً من النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، لوبيتا نيونقو، وينستون دوك، إليزابيث موس، ويحيى عبد المتين، ومن المقرر طرحه تجارياً -غداً الأربعاء- بدور العرض المصرية.

وإليكم 10 معلومات عن الفيلم المنتظر قبل طرحه بدور العرض المصري...

1- الفيلم بلغت ميزانيته الإنتاجية 20 مليون دولار.

2- مخرج الفيلم أعطى لفريق عمله عدد من أفلام رعب لمشاهدتها في محاولة منه لظهوره فيلمه بالشكل المطلوب من بينهم "The Shining" عام 1980، و"The Babadook" عام 2014، "It Follows" 2014، و"The Six Sense" عام 1999.

3- تعد هذه هي المشاركة الثانية للنجمة لوبيتا نيونقو مع بطل الفيلم وينستون دوك وتعاونا من قبل بأحداث فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" عام 2018.

4- "Us" هو ثاني أفلام المخرج جوردان بيلي كتابة وإخراج، وفيلمه الأول كان "Get Out" عام 2017 والذي فاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته.

5- الفيلم مشابه بأحداثه لأحداث فيلم الرعب "Martyrs" عام 2008.

6- الفيلم تم تقييمه من موقع "IMDB" بـ7.2 / 10.

7- الفيلم تم تقييمه بـ"R" نظراً للعديد من المشاهد الدموية.

8- تم تصوير الفيلم بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية.