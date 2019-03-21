من هم الرجال الذين واعدتهم كيت ميدلتون قبل زواجها من الأمير ويليام؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:02 صباحاً - لم يكن الامير ويليام هو الحب الاول والوحيد في قلب كيت ميدلتون فقد واعدت قبل ارتباطها عام 2001 رجلين ثم واعدت شابا حين انفصلا عام 2007 قبل ان يعودا الى بعضهما ويتزوجا وتصبح هي دوقة كامبريج. لكن من هم الرجال الذين واعدتهم كيت؟

ويليم ماركس

قبل ملك إنجلترا المستقبلي ، واعدت ميدلتون رجلاً آخر اسمه ويل. بدأت علاقتهما في عام 2000 خلال فترة وجودها في كلية مارلبورو ، التي كانت تدرس فيها ويقول اصدقاؤها انه كان حبها الاول

بعد انفصالهما ، ظلا صديقين حتى انها دعته لحضور حفل زفافها.

إذا بدا ماركس مألوفًا بالنسبة لكم فهذا لانه يعمل مراسلاً لـ CNBC ومقدم التلفزيون الإيطالي. وهو متزوج حاليا من شابة تدعى يوهانا بوتا.

روبرت فينش

أثناء وجوده في جامعة سانت أندروز ، بدأت ميدلتون في مواعدة روبرت فينش.

كان في سنته الأخيرة من دراسة القانون في المدرسة عندما التقيا. لكن علاقتهما لم تدم طويلاً وأنهيا الأمور بعد أقل من عام.

أما اليوم فروبرت محامي في لندن ومتزوج من ابنة ماركيز ريدينج ، السيدة ناتاشا روفوس إيزاك . روبرت وزوجته صديقان للأمير ويليام وكيت بعد ان حضرا زفافاً سوياً.

هنري روبنر

بحسب المصادر فإن وليام كان يشعر بالغيرة عندما واعدت ميدلتون وريث شركة الشحن هنري روبنر خلال انفصالهما لفترة قصيرة في عام 2007.

وورد أن الأمير كان غاضبًا جدًا من هذه الرومانسية لأن روبنر كان أحد أصدقائه في مدرسة إيتون وقيل إن الرجلين كانا يتنافسان على حب كيت. علاقتهما لم تدم طويلاً وتزوج هنري بعدها من ناتاشا سنكلير.

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