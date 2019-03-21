حادث مروّع.. انقلاب سيارة ووفاة جميع ركابها وظلت الأغنية على وضع التشغيل

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:02 صباحاً - تداولت حسابات على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروري مروّع، يظهر انقلاب مركبة على طريق سريع ووفاة جميع ركابها.

وأظهر مقطع الفيديو السيارة وقد تحطمت بشكل كامل وعليها آثار دماء، إلا أن المفاجأة التي صدمت الجميع أن الأغنية التي كان يستمع لها الركاب ظلَّت على وضع التشغيل.

ولم تحدد الحسابات التي تداولت الفيديو المكان الذي وقع فيه الحادث، إلا أن معلقين رجحوا أنه على أحد الطرق السريعة في المملكة.

والجدير بالذكر انه بالبحث عن المقطع اكتشفنا ان الحادث وقع في عام 2016 بمدينة حائل.