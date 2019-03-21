شاهدوا فيكتوريا بيكهام تستغني عن حمالة صدرها خلال أسبوع الموضة في لندن

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:02 صباحاً - لطالما كانت مصممة الأزياء البريطانية “فيكتوريا بيكهام” راغبة في تقديم النصائح والحيل الخاصة بالأزياء، وغالبًا ما كانت تشارك متابعيها عبر مواقع التواصل صورًا لأكثر القطع المُفضلة لديها، لكنها هذه المرة منحت أهم قطعة من ملابسها لإحدى العارضات في إحدى عروض أزيائها.

نشرت “فيكتوريا بيكهام” مقطع فيديو لكواليس عرض أزيائها الأخير لمجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2019، خلال أسبوع الموضة في لندن، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، وكشفت أنها منحت عارضتها حمالة صدرها قبل بدء العرض، لأنها كانت بحاجة إليها، تقول أمام الكاميرا: “حرفيًا، كان علي إعطاء إحدى فتياتي حمالة صدر”.

ومن الواضح أن المبادلة التي جرت في اللحظات الأخيرة لم تؤثر على العرض على الإطلاق، فنشاهد عارضات الأزياء يسرن على المنصة بهدوء ورزانة، ثم تظهر “فيكتوريا” أمام الحشود بفخر، وتعود وراء الكواليس لتعانق فريقها.

وفي إحدى اللقطات، تُرحِّب “فيكتوريا” بزوجها نجم كرة القدم “ديفيد بيكهام” وراء الكواليس وتعانقه، كما يظهر أطفالها متواجدين في العرض لدعمها.

وإلى جانب إطلاقها لقناة يوتيوب خاصة بها، انشغلت “فيكتوريا” باستعراض ملابسها المُفضلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثار بنطالها من رقائق الذهب متابعيها.

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