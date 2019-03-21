كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:01 صباحاً - نشرت الفنانة السورية أصالة صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي هنأت فيها الممثلة المصرية دينا الشربيني بمناسبة عيد ميلادها. وظهرت أصالة في الصورة تتوسط الى جانب زوجها طارق العريان، دينا الشربيني وعمرو دياب وعدد من الأصدقاء. وعلقت على الصورة قائلة: “دينا الحبيبه اللطيفة المُحبّه كلّ سنه وأنتي سالمه وناجحه وسعيدة” يذكر أن دينا الشربيني تتابع تصوير مسلسل “زي الشمس” الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تجتمع بدينا الشربيني وعمرو دياب وتهنئها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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