مقتل أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر في ظروف غامضة.. كيف وُجدت جثتها!

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كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:01 صباحاً - تعرضت أرملة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر نفيسة محمد قنديل 69 عامًا لجريمة قتل لم تعرف أسبابها، وقد وجد أهالي قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية شمال مصر جثة أرملة عفيفي داخل منزلها مكبلة وبها إصابات بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وكان مدير أمن المنوفية تلقَّى إخطارًا بعثور أهالي القرية على جثة الأرملة داخل منزلها مقتولة في ظروف غامضة.
إشارة إلى أن عفيفي مطر يعتبر من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وقد تنوّعت مجالات عطائه بين: المقالات النقدية، وقصص الأطفال، وترجمة الشعر، وفاز بجوائز عديدة منها جائزة سلطان العويس في العام 1999، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر العام 1989، وحصل على جائزة تقديرية العام 2006، وصدرت أعماله الكاملة عن دار الشروق في العام 2000.
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