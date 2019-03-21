لسبب انساني.. فتاة هندية تتنكر في زي رجل

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:01 صباحاً - اضطرت الفتاة الهندية نيها شارما إلى قص شعرها وارتداء ملابس الرجال لكي تستطيع أن تعمل في مهنة الحلاقة بعد مرض والدها.

وفي التفاصيل، فقد بدأت القصة عندما أصيب والدها بالشلل منذ 7 أعوام مما اضطرها الى اعالة أسرتها بمساعدة أختها الصغيرة من خلال العمل في حلاقة الذقون. وتقول أنها “تحلق الذقون منذ 4 أعوام”، وتضيف “أنا امرأة لكنني أقوم بعمل يحتكره الرجال، لا أحب ذلك لكن ليس لدي بديل”.

وتروي نيها حادثة حصلت معها فتقول: “سألني أحد الزبائن في أحد الأيام عن اسمي وعندما أخبرته، اعتذر وقال إنه لم يكن سيحلق ذقنه عندي اذا علم أنني فتاة”.

في حين أن زبونا آخر لها يُشير الى أنه كان يظن ان “الرجال فقط يستطيعون القيام بهذا العمل لكنني أدركت أن النساء أيضا يمكنهم ذلك”.

وتعتبر نيها أنها تواجه صعوبات كثيرة في مجتمعها وخاصة أنها تمارس مهنة يحتكرها الرجال، وتختم مشيرةً الى أن “مجتمعنا كثير الانتقاد لكل شيء لكنني أركز على عملي”.