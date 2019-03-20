نجم ليفربول يحرج محمد صلاح ويوجه له اتهامات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، النار على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، ووجه له انتقادات قوية، بعد تراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

جيمي كاراجر انتقد أداء صلاح خلال الفترة الماضية ووجه له اتهامات بـالأنانية والطمع، وذلك على خلفية مستوى اللاعب خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام، في الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز “الريدز” بهدفين مقابل هدف، من توقيع ساديو ماني وجيمس ميلنر.

محمد صلاح البالغ من العمر 26 عاما، واجه سوء حظ كبير خلال المباريات السابقة نظرا لعدم تسجيله للأهداف وتوقف رصيده عند 17 هدفا، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 18 هدفا.

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موقع “جول” الرياضي العالمي، ذكر أن مشكلة صلاح مع التهديف تبدو أنها تؤثر على ذهنه، لأنه اعتاد على القيام بكل شيء لتحقيق أهدافه، لكنه يعاني الآن

ونقل عن المدافع السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي، جيمي كاراجر، قوله: صلاح كان أنانيا وطماعا دون شك.. سجله مع ليفربول كان رائعا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل أهدافا وخلق أخرى.. لكنه يجب أن يرفع رأسه في بعض الأحيان ويشاهد ما يدور حوله.

يشار إلى أن صلاح مهاجم المنتخب المصري فشل في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي، كما أنه قدم أداء لم يكن الأفضل في مواجهة فولهام.