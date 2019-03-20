محمد رمضان يوقع بطولة فيلم جديد ويحضر لمفاجأة جمهوره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان محمد رمضان، على بطولة فيلم جديد مع شركة “مقام”، لصاحبها المنتج سيف عريبي.

محمد رمضان، أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة لجمهوره لكون أول مرة في فيلم عربي، مشيرًا أنه سيطرح التفاصيل الكاملة للفيلم خلال ساعات.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان، تصوير فيلم «رجالة حمزة»، والذي انضم إليه مؤخرًا الفنان ماجد الكدواني، وهو من تأيف محمد ناير، وإخراج هادي الباجوري.

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من ناحية أخرى، يستكمل محمد رمضان في الوقت الحالي تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد “زلزال” تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل 2019 على أحد الشاشات الفضائية الخاصة، ويشاركه في بطولته حلا شيحة ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

كما تعاقد النجم المصري على إحياء حفل غنائى ضخم، من المقرر أن يقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وسوف يقدم رمضان خلاله مجموعة من أغنياته التى تنتمى للون الراب ومنها نمبر وان ومافيا وغيرهما.

وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرًا أغنية “فيرس”، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “يوتيوب”، والتي تخطت 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، ويستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “القمر”.