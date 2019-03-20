مروة ناجي تعلن طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية مروة ناجي، انفصالها عن زوجها أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، لكن كما في الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمي، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك... الحمد لله على كل شيء».

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كما أكد أحمد مجاهد، الخبر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «الأصدقاء الأعزاء أنا والفنانة مروة ناجى منفصلين رسميا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا للإحراج وشكرا».

مروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في الأوبرا، و ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب «ذا فويس»، وأبهرت الجمهور من خلال أغنية «برضاك»، ولكنها انسحبت من البرنامج.

وكان زواج مروة ناجي، وأحمد مجاهد، قد أسفر عن طفلين هما آدم وآسر.