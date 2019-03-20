القبض على سائق تحرش بالممثلة الهندية ايكتا كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اعتقلت الشرطة الهندية رجلا يبلغ من العمر 32 عاما لملاحقته المستمرة المنتجة والفنانة إيكتا كابور لأكثر من 30 مرة في الأشهر الأخيرة.

المتهم الذي تم التعرف عليه باسم سودهير راجندر سينغ، يقال انه مقيم في هاريانا وقد أراد مقابلة كابور لأعجابه الشديد بها وليكون صديقها، وهو سائق يعمل مع مزود خدمة خاصة، كان يحاول مقابلتها أيضا منذ الشهر الماضي.

على الرغم من حقيقة أن اكتا كابور التي رحبت مؤخراً بصبي رضيع عن طريق الأم البديلة، قد حاولت تجاهله معظم الوقت، لكنها أكدت أنه يتتبعها باستمرار في جميع أنحاء المدينة.

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وقال ضابط شرطه بحسب ما نقله موقع dnaindia “قبل أيام قليلة، عندما ذهبت ايكتا لزيارة معبد في جوهو، تبعها سينغ هناك أيضا وحاول الاقتراب منها ومهاجمتها ولكن تم القبض عليه من قبل حراسها الشخصيين”.

ووفقا لما ذكرته الشرطة كذلك، فقد حصل سينغ أيضا على عضويه في نفس الصالة الرياضية في “اندهيري ويست” حيث اعتادت كابور الذهاب إلى هناك، وشوهد أيضا بالقرب من صالة الألعاب الرياضية في كثير من الأحيان بينما كانت كابور في الداخل.

وفي مساء يوم السبت، عندما ذهبت كابور إلى صالة الألعاب الرياضية، تبعها سينغ وحاول التسلل إلى الداخل ولكن الحراس أوقفوه مره أخرى. وكان سينغ قد ألقي القبض عليه في وقت لاحق ليلة الاثنين بعد أن قدمت بلاغ بالملاحقة ضده.