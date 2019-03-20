ترامب وفضائح مراكز المساج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب عدد من القادة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، وكالات الاستخبارات بفتح تحقيق بشأن صاحبة مركز تدليك “مساج”، التقت دونالد ترامب، وذلك بعدما أفادت تقارير صحفية أنها كانت تعرض على زبائنها تمكينهم من لقاء الرئيس، مقابل مبلغ مالي.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز”، قالت نانسب بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وتشاك شومر، رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: إن الوقائع في هذه القضية مقلقة للغاية وطلبا من مدير “إف بي آي” كريستوفر راي، فتح تحقيق في المسألة.

”لي سيندي يانغ” كانت قد أسست سلسلة من مراكز التدليك في فلوريدا، منها مركز “أوركيدز أوف إيجيا” الذي كان يقصده مالك نادي نيو إينغلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، روبرت كرافت، الذي وجهت إليه السلطات الشهر الماضي خلال عملية دهم للمركز، تهمة طلب “خدمات جنسية” لقاء مبالغ مالية.

كرافت يتردد بانتظام على منتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، وانتشرت على الإنترنت صورة سيلفي التقطتها يانغ برفقة ترامب خلال حفل أقامه الرئيس ترامب لمشاهدة مباريات بطولة “سوبر بول” لكرة القدم الأمريكية في فبراير.

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صحيفة “ميامي هيرالد” ومجلة “ماذر جونز”، ذكرا أن يانغ، المتحدرة من الصين، أنشأت شركة استشارات كانت تعرض على زبائن قادمين من الصين إمكانية لقاء الرئيس وأفراد عائلته.

شركة “جاي واي يو إس إنفستمنت” كانت تعرض على زبائنها على صفحة خفية من موقعها، تم حجبها الآن، فرصة لتناول العشاء مع الرئيس أو الاجتماع به أو التقاط صور معه، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، في رسالة إلى رئيسي مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” والجهاز السري الأمريكي ومدير الاستخبارات الوطنية، إنه إن صحت هذه المزاعم، فإنها تطرح مخاوف جدية على صعيد مكافحة التجسس.. وقالت الرسالة إنه يُشتبه في تورط سلسلة صالونات التدليك التي أسستها يانغ في تهريب البشر وإجبار مهاجرات على العمل في الدعارة.

كما جاء في الرسالة أيضا: بالرغم من أن أنشطة السيدة يانغ قد تكون فقط من فعل شخص عديم الذمة يدعي بيع إمكانية الوصول إلى سياسيين لقاء منفعة، فإن نشاطاتها قد تسمح أيضا لحكومات معادية وعملائها بالوصول إلى هؤلاء السياسيين للحصول على عناصر يمكن استخدامها للابتزاز أو لأهداف أخرى أكثر خطورة.