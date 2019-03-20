شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تطلق زغرودة عقب تكريمها من المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المطربة فاطمة عيد الزغاريد عقب تكريمها من المركز الكاثوليكى فى احتفالية يوم العطاء، وقدمت بعض أغنياتها الشهيرة وسط تصفيق الحضور.
احتفالية المركز الكاثوليكى تحمل عنوان "يوم العطاء" للعام الحادى عشر برئاسة الأب بطرس دانيال، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأم، وذلك داخل قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكى بوسط البلد.
وتشهد الإحتفالية تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم، الديفا سميرة سعيد، هالة صدقى، منى عبد الغنى، عايدة كامل، فاطمة عيد، سحر رامى، الفنان عبدالله مشرف
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