شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تهدى تكريمها بالمركز الكاثوليكى لشهداء نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الفنانة هالة صدقى تكريمها فى حفل يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي للسينما، لشهداء نيوزيلندا وجميع ضحايا التعصب الدينى، وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم خاصة انه من المركز الكاثوليكي.

احتفالية المركز الكاثوليكى تحمل عنوان "يوم العطاء" للعام الحادى عشر برئاسة الأب بطرس دانيال، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأم، وذلك داخل قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكى بوسط البلد.

وتشهد الإحتفالية تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم، الديفا سميرة سعيد، هالة صدقى، منى عبد الغنى، عايدة كامل، فاطمة عيد، سحر رامى، الفنان عبدالله مشرف

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