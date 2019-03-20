شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس لقاء مايك تايسون بـ عمرو سعد بسبب "حملة فرعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الملاكم العالمى مايك تايسون تصوير أحداث دوره بفيلم "حملة فرعون"، للنجم عمرو سعد، حيث ينتهى النجم العالمى من مشاهده مساء غدا الخميس، وينشر ”الخليج 365”، كواليس لقاء النجمين بالمشاهد التى جمعتهما بالفيلم.

ويسعى النجم عمرو سعد من خلال الفيلم لتقديم شكل جديد ومختلف للسينما المصرية، يعتمد على الأكشن الملئ بالمواصفات العالمية، ولذلك تم الإستعانة بملاكم عالمى له ثقل كبير بمختلف أنحاء العالم، وهو مابرع فيه مخرج الفيلم رؤوف عبد العزيز فى جميع الأعمال التليفزيونية التى سبق وقدمها وبالأخص مسلسله الأخير "فوق السحاب"، والذى تم تصوير جزء كبير من أحداثه بعدة دول أوربية منها فرنسا وروسيا.

الفيلم من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته كل من الفنانون محمود عبد المغنى، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، حمدى الميرغنى، الإيطاليه مايا، وعددد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن النجم عمرو سعد ينافس خلال السباق الرمضانى المقبل أيضا بمسلسل "بركة"، من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.

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عمرو سعد والملاكم العالمى مايك تايسون (1)



عمرو سعد والملاكم العالمى مايك تايسون (2)



عمرو سعد والملاكم العالمى مايك تايسون (3)