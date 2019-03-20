فيديو.. بريانكا شوبرا مازحة: أنا زوجة "رهيبة ومبعرفش أعمل غير بيض"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة العالمية بريانكا شوبرا مازحة لعدد من وسائل الإعلام اليوم الأربعاء فى مدينة نيويورك الأمريكية، إنها زوجة " رهيبة" لزوجها نيك جوناس، وذلك خلال برنامج تلفزيونى تناول جانب من حياتها الشخصية.
وأوضحت شوبرا أنها لا تستطيع الطبخ ، وأشارت " لقد قلت له فى البداية عندما عرض علىّ مسألة الزواج"، ولكن كان رده دائما، " انتى من منزل جيد، ومتابعتك لوالدتك يجعلك تتمكنين من طهى طعام رائع".
وقالت شوبرا فى برنامج التوك شو " the view"، أوضحت له الحقيقة قائلة، "أنت لا تتزوج تلك الفتاة، فانا لا أستطيع الطبخ، وكل ما يمكننى صنعه هو البيض وبشكل متقطع ربما فى الليل".
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