شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يرحب بالنجم العالمى جاكى شان فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا النجم الصينى العالمى جاكي شان فى دبى، وذلك من أجل تصوير عمل سينمائى جديد هناك، حيث عاد شان مؤخرا لدلى، بعد عدة زيارات سابقة آخرها منذ 3 سنوات.

شان يصور حاليا فيلمه "Vanguard" للمخرج ستانلى تونج ، حيث أثنى شان على دبى، وتطورها ونجاحها فى الأونة الأخيرة فى استضافة أكبر الأفلام العالمية وحتى تجربته الشخصية فيلم "كونج فو يوجا"



جاكي شان وحمدان بن راشد

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الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، و رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبى، التقى النجم الصينى العالمى جاكى شان، وحرص على التقاط الصور التذكارية معه .

ويتم تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم العالمي جاكي شان في عدد من الأماكن والمعالم السياحية في وسط مدينة دبى.